Bakkerij Aernoudt opent nieuwe winkel met tearoom in Astene Anthony Statius

24 augustus 2020

13u43 0 Deinze De Gentse bakkerij Aernoudt opent eind oktober een nieuwe vestiging in Astene (Deinze). Het filiaal is gevestigd in het voormalige pand van restaurant De Goljer langs de Kapellestraat (N43).

De Deinse deelgemeente Astene krijgt er binnenkort nog een bakkerij bij. Langs de gewestweg naast de Bloemenhal, recht tegenover veevoederproducent Versele-Laga, opent de Gentse bakkerij Aernoudt een nieuw filiaal. Ondertussen al de 27ste vestiging in Oost-Vlaanderen.

“Het pand waar vroeger restaurant De Goljer gevestigd was, wordt volledig vernieuwd”, zegt Eline Van Oostende, marketingverantwoordelijke bij bakkerij Aernoudt. “Er komt een bakkerij met een tearoom waar klanten kunnen genieten van een koffie en een taartje of een belegd broodje. De N43 is een ideale ligging met veel parkeerplaats en veel passage. Als de werken vlot verlopen, openen we de deuren in de derde week van oktober.”