Bakker trekt blauwe lijnen voor klanten: “Zo houdt men voldoende afstand” Anthony Statius

15 maart 2020

12u54 26 Deinze Bakker Axel Dobbelaere uit Landegem (Deinze) heeft een originele manier gevonden om besmettingsgevaar voor zijn klanten te beperken. Om de anderhalve meter trok Axel met blauwe plakband een streep op de grond. “We laten maar acht klanten tegelijk binnen”, zegt Axel.

In Bakkerij Aristo in Landegem-dorp neemt men ook maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Er wordt aan de klanten gevraagd om rustig aan te schuiven en dit vanachter blauwe lijnen, die om de anderhalve meter op de grond werden aangeduid met plakband.

“Zaterdag was het hier zeer druk en ik merkte dat mensen veel te dicht op elkaar stonden gepakt”, zegt bakker Axel Dobbelaere. “Veel mensen proberen wel om voldoende afstand te bewaren en om hen wat te helpen heb ik in de nacht van zaterdag op zondag blauwe lijnen getrokken. In normale omstandigheden kan er ongeveer dertig man binnen in de zaak, maar nu is dit beperkt tot acht klanten. De andere wachtende klanten vragen we om buiten aan te schuiven en ook daar hopen we dat men voldoende afstand bewaart. Zodra iemand de zaak verlaat, wordt de volgende klant toegelaten."

“We vragen ook om enkel met de kaart te betalen”, vervolgt Axel. “Indien mensen toch cash meebrengen, dan zal mijn personeel na het aannemen van het geld onmiddellijk de handen grondig wassen. Aan de kassa staat ook ontsmettende handgel.”