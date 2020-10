BAHM! Deinze lanceert campagne met coronamaatregelen Anthony Statius

09 oktober 2020

18u36 2 Deinze Met de nieuwe campagne #BAHM wil de stad Deinze de belangrijkste coronaregels gemakkelijker doen onthouden.

Bubbels bewaren, afstand houden, handen wassen en mondmaskers dragen; kortweg BAHM. Met deze campagne wil het Deinse stadsbestuur attent maken op de coronamaatregelen.

“We lieten onze campagne los op de kinderen van het vierde leerjaar van basisschool Leieparel en zij hadden de campagne direct beet”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “De campagne is nu meer dan ooit nodig. Want ook in Deinze mogen we best wat minder positieve gevallen hebben. Met in totaal 4 op 1.000 inwoners die besmet geraakten, zitten we nog altijd bij de minst besmette steden van België, maar het kan snel keren. We willen vooral vermijden dat de risicopatiënten besmet raken en we willen ook vermijden dat we opnieuw in lockdown moeten.”