Bachtenaren vieren Feest op het plein Anthony Statius

09 september 2019

07u46 0 Deinze De Bachtenaren vieren komend weekend hun driedaagse kermis Feest op het plein aan het kerkje van Bachte.

De festiviteiten starten vrijdagavond om 19.30 uur met een muzikale spaghettiavond ten voordele van de werking en het behoud van het parochiehuis.

Op zaterdag gaat men van start met een boekenmarkt van 9 tot 17 uur in de Bachtekerkstraat en een rommel-en plantenmarkt in P.Dutrystraat en Schipdonkstraat. Op 11.30 uur wordt de kermis officieel geopend met een gratis receptie voor alle Bachtenaren. Daarna is er een een petanqiewedstrijd, een fietstocht met drie stopplaatsen, een ginbar, kinderanimatie met Pedrolino en om 18 uur de fameuze snoepjesworp. De dag wordt afgesloten met muziek van Cigarettes and old whisky en DJ Marko.

Op zondag 15 september is er een kinderspeelstraat, de Memorial Jan Filliers, een wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften en ‘s avonds wordt de muziek verzorgd door Matthias Lens, Tutti Colori Coverband, Flying Rhinos en de partyband Ontpopt.

Meer info via www.feestophetplein.be of secretariaat@feestophetplein.be.