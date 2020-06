Bachtecafé opent de deuren na maanden vertraging Anthony Statius

17 juni 2020

16u08 0 Deinze Met meer dan twee maanden vertraging hebben Pieter De Troyer en Violaine De Clercq Van Hecke Met meer dan twee maanden vertraging hebben Pieter De Troyer en Violaine De Clercq Van Hecke hun nieuwe zaak Bachtecafé in Bachte-Maria-Leerne (Deinze) kunnen openen. De eigenaars van restaurant Bachtekerke toverden het voormalige pand van ‘t Lusthof aan de overkant van de Leernsesteenweg om tot een gezellig eetcafé met open grill, bar en overdekt terras.

De opening van Bachtecafé was eind maart gepland, maar daar stak het coronavirus een stokje voor. Woensdagmiddag mochten eigenaars Pieter De Troyer en Violaine De Clercq Van Hecke en uitbaters Laurens De Smet en Ilse Desmet eindelijk de eerste gasten ontvangen.

“Onze eerste gasten waren fietsers, die hier toevallig passeerden, en een aperitief wilden drinken”, zegt Violaine. “Dat kan perfect, want we zijn een brasserie en een eetcafé waar je ook gewoon iets kan komen drinken. Er staat een open grill en er is kip aan het spit te verkrijgen. Daarnaast kan je hier ook tapas krijgen en eenvoudige gerechten zoals spaghetti of stoverij met verse frietjes. In de namiddag zijn er ook verse pannenkoeken en vers roomijs te verkrijgen.”

Renovatie

Van de voormalige zaak ‘t Lusthof schiet er niet veel over, want alle binnenmuren werden uitgebroken en het pand is nu één grote ruimte met achteraan een lange bar. “De eerste weken van de lockdown hebben we veel tijd gestoken in de renovatie en één keer de werken af waren, is Pieter begonnen met afhaalgerechten in Bachtekerke. We hebben ons kunnen bezighouden, maar we zijn tevreden dat we onze klanten terug mogen ontvangen, zowel in Bachtekerke als in onze nieuwe zaak.”

Meer info via www.bachtecafé.be.