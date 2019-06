Bachte Grot nu ook online Anthony Statius

08u52 2 Deinze Bachte Grot heeft een eigen website. Het reilen en zeilen van het bedevaartsoord in Bachte-Maria-Leerne kan je vanaf nu volgen via de nieuwe rubriek op www.kerknet.be/organisatie/parochie-deinze.

Vanaf nu wordt alle nieuws over het bedevaartsoord Bachte Grot opgenomen in een aparte rubriek van de parochiale website. Deze zal regelmatig updates krijgen. Zo is er al een verslag te zien van de Maria-avond op 31 mei. Hierop waren meer dan 300 mensen aanwezig, die deelnamen aan de ommegang langs de staties van Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Zeven-Weeën en de daaropvolgende eucharistieviering. De volgende belangrijke viering aan Bachte Grot vindt plaats op donderdag 15 augustus om 10.30 uur, ter gelegenheid van Maria Tenhemelopneming.