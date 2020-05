Bachte-Grot is opnieuw toegankelijk voor bezoekers Anthony Statius

05 mei 2020

08u30 4 Deinze Het is vanaf morgen opnieuw mogelijk om een bezoekje te brengen aan het Mariadomein van Bachte-Grot in Bachte-Maria-Leerne (Deinze).

“Op woensdag 6 mei gaan het hekken van de groene oase en de deuren van de drie kapellen weer open”, zegt Emmauel Van Daele, ondervoorzitter vzw Bachte-Grot. “Het wordt voor heel wat gelovigen een verademing. In samenspraak met schepen Bart Van Thuyne worden infoborden geplaatst met onder andere richtlijnen die aanzetten tot het bewaren van de afstand, het ontsmetten van handen en het beperken van het aantal bezoekers in de kapel. In de zijkapellen, de Rozenkranskapel en deze van de Heilige Antonius mag op hetzelfde moment slechts één bezoeker aanwezig zijn. In de hoofdkapel worden er twee personen tegelijk toegelaten. De deurklinken zullen regelmatig ontsmet worden.”

“Bij goed weer zal er misschien al eens een rij moeten gevormd worden om in de kapellen te bidden of een kaarsje aan te steken. Maar het domein biedt ruimte genoeg om ondertussen wandeling te maken”, besluit Van Daele.