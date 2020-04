Bachte-Grot blijft voorlopig gesloten, activiteiten worden uitgesteld naar het najaar Anthony Statius

09 april 2020

11u22 0 Deinze Het bedevaartsoord Bachte-Grot in deelgemeente Bachte-Maria-Leerne blijft voorlopig gesloten door de coronacrisis. De activiteiten worden opgeschoven.

“Veel trouwe bezoekers, ook groepen bedevaarders, vinden het jammer dat Bachte-Grot gesloten blijft, maar ze tonen daar evenwel begrip voor”, zegt Emmanuel Van Daele. “In het bedevaartsoord heerst nu absolute stilte op de weelde van het gezang van vogels na, de nieuwe aanplantingen zijn volop aan het botten en de krentenboompjes bloeien al als een eerste extra versiering. Van zodra de genomen maatregelen versoepelen en er toelating is, zal het hekken van het Maria-oord terug open gaan.”

“De geplande activiteiten worden verschoven naar het najaar”, vervolgt Emmanuel. “Zo is er geen Maria-avond de laatste vrijdag van mei, ook geen eucharistievieringen op de vrijdagen van diezelfde maand, maar in samenspraak met deken Rudy Van Acker wordt op vrijdag 25 september om 18.30 uur een Maria-avond met ommegang en rozenhoedje georganiseerd. Er zal speciaal dank betoond worden aan de zorgverleners en wetenschappers en de gedachtenis aan de Covid-19-slachtoffers zal respectvol in herinnering worden gebracht. In oktober komen een aantal activiteiten, van traditioneel eerder in mei, aan bod. Op elk van de vijf vrijdagavonden is er dan, eveneens om 18.30 uur, ofwel een rozenhoedje ofwel een eucharistieviering.