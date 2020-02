Babysit nodig of plannen voor een buurtfeest? Met deze app leer je eindelijk je buren kennen Stad Deinze wil buurtwerking versterken met online platform Hoplr Anthony Statius

20 februari 2020

14u47 0 Deinze “Een online communicatiemiddel om je buren offline beter te leren kennen.” Dat is het doel van Hoplr, de app waarmee de stad Deinze haar inwoners dichter bij elkaar wil brengen. “Mensen hebben honderden vrienden of volgers op sociale media, maar ze kennen hun eigen buren niet. Hoplr moet dit gat invullen", zegt schepen Conny De Spiegelaere (CD&V).

Met 400.000 huishoudens in 1.800 buurten is Hoplr een populair communicatiemiddel geworden in Vlaanderen. In deze regio is Deinze de eerste die via een pilootproject haar inwoners de kans biedt om ook mee te gaan in het verhaal. Hoplr wordt binnenkort gelanceerd in Astene, Deinze-centrum, Landegem, Nevele en Vosselare en het zal worden aangestuurd vanuit het Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen.

“De mogelijkheden met Hoplr zijn zeer ruim”, zegt Eva D’haene van Elfdorpen. “Via dit sociale digitale buurtplatform kunnen buren spullen of diensten uitwisselen, activiteiten zoals buurtfeesten aankondigen, buurtinitiatieven lanceren of elkaar beter leren kennen en snel nieuwe contacten leggen. Wie dringend een babysit zoekt of wie spullen verkoopt, kan zo snel geholpen worden. Je kan ook een probleem in de buurt aankaarten of je buren waarschuwen in geval van een inbraak of stroompanne.” Schepen van Sociale Zaken Conny De Spiegelaere vult aan: “Het is een veilig en gesloten systeem, want alleen inwoners van een bepaalde buurt krijgen toegang tot die buurt. De toepassing is reclamevrij en wordt niet gestuurd door de stad. Ongepaste berichten worden er door mensen van Hoplr uitgefilterd. De app is zeer gebruiksvriendelijk en het wordt gebruikt door jong en oud.”

Buurtwerking versterken

“Met dit platvorm willen we de buurtwerking binnen onze zeventien dorpen versterken”, vervolgt Conny. “Via het internet is bijna iedereen verbonden met vrienden en familie over de hele wereld, terwijl men vaak nauwelijks de mensen kent uit de eigen buurt. Vrienden en kennissen voeg je toe via Facebook en op Instagram kan je elkaars foto’s liken, maar met Hoplr leer je je buren kennen, iets wat niet meer zo vanzelfsprekend is als vroeger.”

Het project wordt voorlopig alleen in Astene, Deinze-centrum, Nevele, Vosselare en Landegem gelanceerd. Alle inwoners van deze deelgemeenten krijgen begin maart een brief in de bus met daarop een unieke code om zich te registreren op Hoplr. Na een evaluatie volgen de andere dorpen en dan bestaat ook de mogelijkheid om te gaan opsplitsen in buurten, wijken en straten. Daarnaast organiseert LDC Elfdorpen binnen deze dorpen ook vier infomomenten om het pilootproject toe te lichten. Voor Deinze-centrum is er op dinsdag 17 maart om 19 uur een sessie in dienstencentrum Leiespiegel, voor Astenaren op woensdag 18 maart om 14 uur in zaal Ter Leie, voor inwoners uit Nevele en Vosselare op dinsdag 24 maart om 14 uur in het Parochiaal Centrum in Nevele en voor Landegemnaars op dinsdag 24 maart om 19 uur in zaal De Klaproos. Inschrijven voor deze infosessies is gewenst via elfdorpen@deinze.be of via 09/387.82.80. De inschrijver mag aansluiten bij een andere infosessie indien dit beter uitkomt.