AZ Sint-Vincentius Deinze is klaar voor piek corona-epidemie: “Nog bedden vrij, maar het aantal opnames stijgt” Anthony Statius

01 april 2020

08u23 0 Deinze In AZ Sint-Vincentius Deinze verwacht men de komende dagen een piek in het aantal coronapatiënten. “Ongeveer de helft van onze capaciteit is bezet, maar het aantal opnames van mensen die besmet zijn, blijft stijgen”, zegt hoofdarts Wim De Groote.

Exacte cijfers van het aantal coronapatiënten in Deinze zijn er niet. Aangezien de cijfers te veel een momentopname betreffen en vanuit een het grote belang van de privacy van patiënten, besliste het E17-ziekenhuisnetwerk waarvan AZ sint-Vincentius deel uitmaakt, om geen cijfers van het aantal opgenomen patiënten met corona publiek te maken.Hoofdarts Wim De Groote geeft wel even een update van hoe het ziekenhuis van de Leiestad momenteel het hoofd biedt aan Covid-19.

“Er werden verschillende isolatieafdelingen ingericht in het ziekenhuis”, zegt Wim. “Volwassenen en kinderen liggen in aparte cohorteafdelingen. De dienst Intensieve Zorgen werd volledig vrijgemaakt voor coronapatiënten en indien de capaciteit nog moet opgedreven worden, dan kan ook de ontwaakkamer van het operatiekwartier gebruikt worden. In totaal zijn er elf bedden voor coronapatiënten en daarnaast is er een midcare-afdeling met vier plaatsen voor niet-coronapatiënten. Er zijn nog bedden vrij, maar het aantal patiënten dat wordt opgenomen, blijft stijgen. We verwachten de komende dagen een piek in het aantal opnames. Dat kan voor enige verschuiving zorgen.”

Op de website van AZ Sint-Vincentius Deinze kunnen mensen een zelftest doen om te controleren of ze mogelijks een infectie met het Covid-19-virus hebben opgelopen. De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Mensen die een sterk vermoeden hebben van een infectie bereiken het ziekenhuis op verschillende manieren. “Een groot deel werd doorverwezen vanuit het triagecentrum in sportcomplex Palaestra in Petegem, dat we samen met de stad en de huisartsen hebben opgezet”, zegt Wim. “Patiënten worden door de huisarts doorverwezen naar het triagecentrum, waar ze verder onderzocht worden. Indien men het nodig acht dat de patiënten getest worden, dan komen ze naar het ziekenhuis. Dit systeem werkt voorlopig goed, want het zorgt ervoor dat onze spoeddienst ontlast wordt. Daarnaast is er ook een deel van de mensen die rechtstreeks naar het ziekenhuis komen. De garage van de spoeddienst werd ingericht als een onthaalruimte voor coronapatiënten. Er is een aparte ingang met een aparte bel voorzien en de ruimte werd ingedeeld in zes boxen, waar het onderzoek wordt uitgevoerd door de spoedarts en een pneumoloog van wacht.”

Wim en de zorgverleners van Deinze zijn afwachtend, maar blijven positief. “Er is veel solidariteit binnen ons team, maar er leeft ook angst”, zegt Wim. “Veel medewerkers zijn bang om zelf besmet te worden. Er zijn enkele personeelsleden besmet, dat is helaas onvermijdelijk wanneer je in de gevarenzone werkt. Zo’n 20 procent van het personeel zit voorlopig thuis, klaar om bij te springen mocht dat nodig zijn. Zoals in vele ziekenhuizen is er een tekort aan beschermend materiaal zoals medische mondmaskers, schorten en wissers om tests uit te voeren. Minister Philippe De Backer (Open Vld) werkt aan een oplossing voor dit probleem en we hopen dat die er snel komt.”