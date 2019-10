Astene viert vier dagen feest met kermis, bars en live muziek Anthony Statius

14 oktober 2019

12u28 6 Deinze Astene Feest brengt komend weekend ambiance naar het dorp. Naast de traditionele kermis bieden ook de lokale verenigingen extra activiteiten aan en zondagavond is er opnieuw live muziek tijdens Astene on stage.

“Jaar na jaar trachten we het programma van de najaarskermis uit te breiden”, zegt voorzitter Rutger De Reu. “Naast de traditionele activiteiten organiseren we op zondagavond voor de tweede maal Astene on Stage, waarbij we met Bunker en Azdamme een aantal bekende gezichten uit Astene en de ruime regio op het podium brengen. We hopen op die manier verder te bouwen aan een nieuwe traditie om mensen samen te brengen op zondagavond, na de kermisactiviteiten.” “Vorig jaar konden we rekenen op de laatste nazomerdag”, vult bestuurslid Jean-Pierre De Vos aan. “Als dat dit jaar niet het geval zou zijn, dan verzamelen we in zaal Ten Hove op zondagavond.”

KVLV Astene steekt op vrijdag 18 oktober het feestweekend in gang met een workshop vegetarisch koken. Dit vindt om 19.30 uur plaats in zaal Ter Leie. Op zaterdag zijn er eerst tussen 12.30 en 18 uur cyclocrosswedstrijden door LRC op de weide van de familie Christiaens en om 16.30 uur wordt de kermis geopend. Zo is er een kermisbar en gratis schminkstand en om 19 uur volgt de traditionele snoepworp voor groot en klein. KWB Astene organiseert tussen 19.15 en 21.15 uur een spokentocht.

Op zondag is er een eetfestijn in de Vrije Basisschool Mozaïek en naast de kermisbar is er ook een cava- en ginbar van KSA Deinze-Astene te vinden. Tussen 15 en 18 uur zijn er volksspelen en pannenkoeken bij de Gezinsbond in zaal Ter Leie en ook Dorpstheater Astene is aanwezig met een infostand. ’s Avonds is er vanaf 18 uur muziek tijdens Astene on stage met optredens van Bunker en de coverband Azdamme.