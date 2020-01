Astene verliest horecamonument: café ‘t Duvelke sluit in maart de deuren Pascal en Inge zoeken overnemer voor hun levenswerk Anthony Statius

12 januari 2020

19u46 0 Deinze Café ‘t Duvelke staat te koop. Na bijna dertig jaar sluiten Pascal Lampaert (50) en Inge De Graeve (47) de deuren van hun gekende volkscafé langs de gewestweg (N43) in Astene. “Voor ons is het tijd voor een nieuw avontuur, maar we hopen dat iemand ons levenswerk wil overnemen”, klinkt het. De deuren sluiten onherroepelijk in maart.

Het aantal cafés in Vlaanderen slinkt zienderogen en helaas vormt Astene bij Deinze hier geen uitzondering op. Terwijl je er dertig jaar geleden nog zonder probleem een waardige kroegentocht kon organiseren, kan je de overgebleven cafés op een hand tellen. Vrijdagavond nemen de Astenaren symbolisch afscheid van café De Sterre, dat binnenkort tegen de vlakte gaat, en ondertussen kondigen Pascal Lampaert en Inge De Graeve van café ‘t Duvelke ook hun afscheid aan.

“Onze zaak staat over te nemen”, verduidelijkt Inge. “In augustus ben ik dertig jaar bezig en het is tijd voor een nieuwe uitdaging. Pascal en ik zijn nog te jong om op pensioen te gaan, maar we zijn allebei op zoek naar een nieuwe job. Het café en de bijhorende feestzaal staan te koop, dus alle geïnteresseerden mogen zeker contact opnemen. Wij blijven hier nog zeker tot maart, dan eindigt ons verhaal in ‘t Duvelke.”

Inge De Graeve stapte samen met haar vader Jozef in augustus 1990 in het horecaleven van Astene. Samen opende ze café ‘t Veer aan de Leie in de Bliekstraat. Na negen jaar verliet Inge ‘t Veer — dat even een nieuw leven kreeg als restaurant, maar ondertussen ook verdwenen is — en rond de eeuwwisseling opende ze met haar man Pascal ‘t Duvelke in de Dorpsstraat 12 (N43) in het centrum van Astene. “Hier bevond zich een slagerij met een café en wij hebben dat helemaal verbouwd”, vertelt Inge. “De naam verwijst gewoon naar onze samenwerking met brouwerij Duvel Moortgat. Ons gezellig dorpscafé heeft altijd de ‘rijpere jeugd’ aangetrokken, zoals ik het iets ouder publiek liever omschrijf. Ook heel wat verenigingen hebben hier altijd hun vaste stek gehad, bijvoorbeeld onze voetbalploeg ‘t Duvelke, vissersclub De Goudbaars, pietjesbakclub De Losse Pols en biljartclub De Roosvrienden. We zonden vaak voetbalmatchen uit op tv en het maakte niet uit of je voor Anderlecht, Club Brugge of AA Gent supportert, iedereen was hier welkom. Een jaarlijks hoogtepunt was ‘den dienst’, de kroegentocht op de maandag na de oktoberkermis en een van onze mooiste momenten was toen we met onze voetbalploeg kampioen hebben gespeeld in 2009.”

Mensen zijn veranderd

“Ik ga het caféleven hard missen, maar toch is er veel veranderd de laatste tijd", gaat Inge verder. “Het rookverbod, de strenge alcoholcontroles en de accijnsverhogingen op drank hebben het voor cafébazen bijna onmogelijk gemaakt. Wij hebben gelukkig onze feestzaal, waar we ieder weekend op volle toeren draaien met recepties, babyborrels en andere feestelijkheden. Ook de mensen zijn veranderd. Er is heel wat minder sociaal contact en door werk en andere hobby’s is er ook minder tijd voor een gezellige babbel op café. We hebben lang getwijfeld, maar ons besluit staat vast: we nemen afscheid van ‘t Duvelke, maar Pascal en ik blijven sowieso in Astene wonen dus we gaan onze klanten nog vaak tegen het lijf lopen.”