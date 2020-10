Assenede, Deinze en Sint-Laureins pakken nipt naast Goe Bezig-prijs Anthony Statius

11 oktober 2020

11u04 0 Deinze Assenede, Sint-Laureins en Deinze hebben afgelopen weekend nipt naast de Goe Bezig-prijs van de Vlaamse Vereniging voor Dorpsbelangen gegrepen. Ze werden wel alle drie geprezen voor hun aanpak van de coronacrisis.

Naar goede gewoonte gaat de Vlaamse Vereniging voor Dorpsbelangen elk jaar op zoek naar bewonersgroepen en gemeenten die ‘goe bezig’ zijn op het vlak van leefbaarheid in Vlaamse dorpen. Dit jaar reikte de organisatie ook een prijs uit voor gemeenten die het verschil wisten te maken voor hun inwoners tijdens de coronacrisis. In het Meetjesland waren zowel Sint-Laureins als Assenede genomineerd. En ook Deinze zat zaterdag in de zaal voor de prijsuitreiking in Heusden-Zolder. “Alle genomineerde gemeenten hebben zich tijdens de coronacrisis van hun creatiefste kant getoond. Daarom hebben we ze ook genomineerd”, klinkt het bij de Vlaamse Vereniging voor Dorpsbelangen. Uiteindelijk gingen Aarschot en Geraardsbergen met de prijzen lopen. De meesten pakten het echter positief op. “We waren al erg blij met deze nominatie”, zegt Asseneeds schepen David Vercauteren (SamenPlus), verantwoordelijk voor participatie in zijn gemeente. “Het zegt iets over onze aanpak. Maar we moeten ook scherp blijven. Deze crisis is nog niet gedaan. Ik wil ook de andere gemeenten uit de regio feliciteren. Corona stopt niet aan de gemeentegrens. We moeten samen door deze crisis en moeten van elkaar leren.”