Arscene lanceert coronaticket: “Steun nu artiesten met tickets voor later” Anthony Statius

04 juni 2020

16u52 0 Deinze Het cultuurhuis Arscene in Hansbeke (Deinze) wil muzikanten een hart onder de riem steken tijdens de coronacrisis. Met het ‘coronaticket’ kunnen muziekliefhebbers een plaats reserveren voor een concert dat zal plaatsvinden nadat corona overwonnen is. Arscene legt nog eens hetzelfde bedrag bij waarmee men muzikanten nu al betaalt.

Muzikanten die het moeten hebben van liveoptredens zien al bijna drie maanden zwarte sneeuw. Arscene, het kleinschalig cultuurhuis in Hansbeke, bedacht daarom het coronaticket.

“We doen hiervoor beroep op ons publiek”, klinkt het. “Mensen kunnen nu een ticket kopen voor een concert dat zal plaatsvinden nadat corona overwonnen is. Wij leggen hetzelfde bedrag bij en betalen nu reeds muzikanten voor een concert in de toekomst. Nadat we onze actie lanceerden, konden we in een mum van tijd 8.000 euro verzamelen, waarmee we een aantal muzikanten een duwtje in de rug kunnen geven. We waren verwonderd van het succes van deze actie. Het publiek koopt immers blind een ticket, niet wetend voor welk concert. De Arscene-bezoeker heeft blijkbaar vertrouwen in de programmatie én weet wat solidariteit is. Mochten de grote cultuurhuizen een dergelijk initiatief nemen, dan zouden misschien alle artiesten in nood geholpen kunnen worden.”

Alle resterende concerten van het voorjaar zijn afgelast. De meeste hebben een plaatsje gevonden in de kalender van het najaar. We hopen dat we in september onze deuren weer kunnen openen en dat de muziekliefhebber weer volop kan genieten van de live muziek”, klinkt het nog.

Meer info via www.arscene.be.