Arscene Hansbeke viert 10de verjaardag: “Geen platgetreden paden, maar programmatie die niet voor de hand ligt” Joeri Seymortier

28 januari 2020

13u59 3 Deinze Het cultuurhuis Arscene in Hansbeke viert binnenkort haar tiende verjaardag. Er is een feestweekend in de maak. “En vooral ook plannen om minstens nog tien jaar verder te doen.”

Het cultuurhuis Arscene in de Reibroekstraat in Hansbeke drukt al tien jaar haar stempel op het cultuurleven in Hansbeke en de ruime regio. De ploeg vrijwilligers kiest bewust niet voor platgetreden paden, maar liever voor artiesten die niet meteen voor de hand liggen. De voorbije tien jaar zijn er zo 250 gepasseerd. “We blijven een kleinschalig cultuurhuis, maar ondertussen wel met een uitstraling over de hele regio van Deinze, Aalter, Lievegem en ver daarbuiten”, zegt Wouter Langeraert. “Wij proberen dicht bij huis interessante cultuur te brengen. En we proberen creatievelingen een podium te geven, waar ze dat anders misschien niet vinden. Neen, wij pakken meestal niet uit met grote bekende namen. We gaan eerder voor een programmatie die niet altijd voor de hand ligt. We gaan ruim, van jazz tot pakweg flamingo. Ons zaaltje is klein en intiem, maar dat zorgt net voor een speciaal contact tussen de artiest en zijn publiek.”

Feestweekend

Arscene viert die tiende verjaardag op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus met een feestweekend. “Op vrijdag 14 februari om 20.20 uur is iedereen hier gratis welkom”, zegt Piet De Muynck. “We vieren onze tiende verjaardag met een fototentoonstelling van zowat al onze voorstellingen. We lanceren die dag ook een dubbel-CD rond ’10 jaar Arscene’. Onze vrijwilligers krijgen die als teken van dank, en bezoekers kunnen die tegen kostprijs mee naar huis nemen. Wim Claeys komt die vrijdag uitleggen hoe belangrijk kleinschalige cultuur is, en Jelle Vastershaeghe speelt piano. Natuurlijk drinken we ook een glas op onze tiende verjaardag.”

Ten Years Laughter Band

Op zaterdag 15 februari volgt dan het muzikaal verjaardagsfeest, met een optreden van de eenmalige Ten Years Laughter Band. Dat wordt een verzameling topmuzikanten uit de streek, die artiesten zal begeleiden die de voorbije jaren op het podium van Arscene stonden. Onder andere Peter Versluys, Pauline Verminnen, Derek en Eddy De Smul komen zingen. Kaarten voor dat verjaardagsconcert kosten 9 of 12 euro.

Info: www.arscene.be.