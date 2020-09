Arnaud De Greef (SK Deinze) tegen RWDM op zoek naar eerste punten: “Met publiek wat meer ambiance” Hans Fruyt

09 september 2020

17u18 0 Deinze Bij SK Deinze neemt de spanning een beetje toe. Na nederlagen tegen Union en bij Seraing is thuis tegen RWDM een eerste driepunter absoluut noodzakelijk. Een situatie die Arnaud De Greef (28) en maats lang niet meer gewoon zijn.

Arnaud De Greef groeide op in de schaduw van het vroegere Edmond Machtensstadion, de thuishaven van RWDM. Zijn ouders wonen drie straten van de Molenbeekse voetbaltempel. Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zal hij zaterdagavond in Deinze wellicht weinig oude buren tegen het lijf lopen. De match mag door 750 mensen worden bijgewoond. Wedstrijden zonder publiek zijn eindelijk voorbij.

“Voor lege tribunes zijn het precies vriendschappelijke wedstrijden”, zucht De Greef. “Er valt wat druk weg als mensen niet mogen komen kijken. Ik vermoed dat er zaterdagavond hoofdzakelijk supporters van Deinze in het stadion zullen zijn. Heel veel fans hebben wij niet. Als ze er zijn zal dat toch verschil maken. Er zal wat meer ambiance zijn.”

Door de interlandbreak kreeg trainer David Gevaert twee weken om Ronald Vargas, Renato Neto en Dylan De Belder in te passen in het voetbal dat hij wil brengen. Of hij de ploeg die van Union en Seraing verloor grondig wijzigt zal pas net voor de aftrap blijken.

“De drie nieuwkomers hebben bijna drie weken met de groep getraind”, gaat De Greef verder. “Met hun integratie zit het snor. Wij zijn ook geen moeilijke groep. Voor het overige is het aan onze trainer om knopen door te hakken. Niemand van ons verwachtte dat we na twee speeldagen nog geen punten zouden hebben. Union was op alle vlakken een klasse beter, maar op Seraing hadden we 0-2 moeten vasthouden. Ook al had de thuisploeg het betere van het spel. Die 3-2-nederlaag was zuur.”

Dequevy

Het zou zaak zijn tegen RWDM voor het eerst in deze competitie de nul op het bord te houden. Uiteraard volgde De Greef aandachtig het parcours dat de Brusselaars (winst tegen Brugge B, verlies bij Lierse Kempenzonen) aflegden. Toch kent hij bij RWDM enkel Joeri Dequevy persoonlijk. “Joeri is ook Brusselaar en speelde net als ik bij de jeugd van Anderlecht”, verduidelijkt de centrale verdediger. “In zijn beste periode bij Lierse heb ik met Westerlo tegen hem gespeeld. Tot nog toe de enige keer, denk ik.”