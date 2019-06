Archeologen tonen middeleeuwse vondsten op markt van Petegem Anthony Statius

15 juni 2019

11u39 8 Deinze Een vreemde eend in de bijt op de wekelijkse markt in Petegem. Tussen de braadkippen en dagverse groenten vond je ook een middeleeuws kraam met snacks uit de tijd van toen en archeologische vondsten die de voorbije twee jaar in Deinze werden opgegraven.

In het kader van de archeologiedagen stond het archeologiebureau RAAP uit Eke met een pop-upkraam op de markt van Petegem. De medewerkers lieten de marktgangers proeven van de middeleeuwse geschiedenis van de stad. De bezoekers werden door verklede medewerkers getrakteerd op een middeleeuwse koek, terwijl ze uitleg kregen over de resultaten van de opgravingen.

“Wij hebben de voorbije twee jaar op drie sites in Deinze gewerkt,” vertelt RAAP-zaakvoerder Caroline Ryssaert. “Er werden opgravingen gedaan op een perceel in de Kortrijkstraat, aan de Stockstormehoeve en op de Markt, waar vroeger café The Philo gevestigd was. Op de Markt hebben we resten gevonden van de negende eeuw tot nu. Zo vonden we kogelpotten uit de twaalfde en dertiende eeuw, maar ook miniatuurservies en kinderspeelgoed zoals knikkers uit de zeventiende eeuw. Aan de Stockstormehoeve vonden we restanten van een oude herenboerderij, die volledig omwald was.”