Appels van Cocquyt kan je nu ook zelf plukken Anthony Statius

01 oktober 2019

12u40 0 Deinze Fruitbedrijf Cocquyt uit Deinze opent op woensdag 2 oktober voor de eerste keer een zelfpluktuin. Iedereen is welkom om met het ganse gezin Jonagold-appels te plukken in de boomgaard in Meigem.

Op de woensdagen 2, 9 en 16 oktober kan iedereen Jonagold-appels plukken in het bekende fruitbedrijf van Jonas en Sofie Cocquyt in Meigem.

“Inschrijven hoeft niet, maar het is wel handig om zelf een doos of draagtas mee te nemen waarin je de geplukte vruchten kan dragen”, zegt Jonas. “De geoogste appels worden gewogen en afgerekend aan 0.85 euro per kilogram. Wie graag kiest voor andere soorten appels of peren zal deze vinden bij de kassa. Uiteraard zorgen we ook voor een woordje uitleg en zo zullen langsheen de route verschillende infoborden staan met uitleg over de milieubewuste teelt en het belang van korte keten. Daarnaast voorzien we in onze oude schuur ook een fruitsapbar en de kinderen kunnen eens meerijden met de pluktrein.”

“Per gezin kan je een wedstrijdformulier krijgen met daarop tien vragen waarvan de juiste antwoorden op de infoborden te vinden zijn, alsook een schiftingsvraag. Iedere woensdag wint een gezin een waardebon van 15 euro voor onze hoevewinkel. De namen van de winnaars worden bekendgemaakt in de week na de laatste plukdag via onze website”, besluit Jonas.

Meer info via www.fruitbedrijfcocquyt.be.