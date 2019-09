Aparte afslagstrook voor wie uit de Tolpoortstraat rijdt, maar omkering rijrichting nog niet definitief Anthony Statius

04 september 2019

17u14 9 Deinze In de Tolpoortstraat ter hoogte van kruispunt de Knok werden voorsorteerstroken voorzien. Dit om het verkeer vlotter naar links te kunnen laten afslaan in de richting van Gent. Mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V) benadrukt dat de omkering van de rijrichting hiermee niet definitief is. “De evaluatie van de nieuwe verkeerssituatie volgt eind oktober.”

Begin april werd de rijrichting in de Tolpoortstraat in Deinze omgedraaid. Wie aan het kruispunt de Knok komt kan naar links of naar rechts of rechtdoor rijden. Er was echter nog geen voorsorteerstrook voorzien voor de auto’s die linksaf wilden afslaan en dit zorgde soms voor verwarring op het kruispunt. Dit euvel is van de baan, want ondertussen werd een duidelijke voorsorteerstrook aangebracht.

Wil dit dan zeggen dat de omkering van de rijrichting in de Tolpoortstraat definitief is? “Helemaal niet”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V). “Zoals we altijd gecommuniceerd hebben, volgt er een evaluatie van de verkeerssituatie eind oktober. Indien blijkt dat de vroegere situatie beter was, dan kunnen de sorteervakken gemakkelijk verwijderd worden.”