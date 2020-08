Antoinette maakt confituur voor Fonds HIV Ontrafelen: “Vlaenderens’ Jam is eerbetoon aan kameraad van mijn zoon” Anthony Statius

26 augustus 2020

12u00 3 Deinze Antoinette Van Huffel uit Vinkt is al weken bezig met confituur te maken voor het goede doel. De potten Vlaenderens’ Jam zijn een eerbetoon aan Wouter Van Vlaenderen, een 38-jarige papa en kameraad van haar eigen zoon. “De opbrengst gaat naar de fondsenwerving HIV Ontrafelen van UZ Gent, waar Wouter overleed”, zegt Antoinette.

Antoinette Van Huffel uit de Lotenhullestraat is altijd te vinden voor een actie voor het goede doel. In maart ging ze nog met de dames van Okra postkaartjes uitdelen in het rusthuis Sint-Fransiscus in Vinkt en ieder jaar organiseert ze de Samennaaidag, waarbij tientallen naaisters lappendekens maken voor het goede doel. Dit keer lanceert Antoinette een actie op eigen houtje, weliswaar met hulp van haar man Raoul, haar zoon Wouter en enkele vrienden.

“Tijdens een fietstocht zag ik fruit liggen in de boomgaarden en toen kreeg ik het idee om confituur te maken voor het goede doel", zegt Antoinette. “De opbrengst gaat naar het Fonds HIV Ontrafelen van UZ Gent. Dit fonds werd opgericht ten voordele van het HIV Cure Research Center. Dit onderzoekscentrum, dat onder leiding van professor Linos Vandekerckhove staat, zoekt naar een manier om mensen die leven met HIV volledig te genezen. Dit fonds ligt ons nauw aan het hart. Een vriend van onze zoon Wouter overleed vorig jaar op 38-jarige leeftijd en hij werd verzorgd op deze afdeling van het ziekenhuis in Gent. Zijn naam is Wouter Van Vlaenderen en deze actie is dan ook een eerbetoon aan hem. We hebben onze confituur dan ook de naam Vlaenderens’ Jam gedoopt.” Ik ben ondertussen al drie weken confituur met verschillende smaken aan het maken”, vervolgt Antoinette. “Wie het fonds wil steunen kan bij mij een grote pot van 5 euro of een kleine pot van 3,5 euro kopen. Mensen kunnen ons ook steunen door fruit, suiker of bokalen te schenken. Contact opnemen kan via raoulantoinette@telenet.be.”