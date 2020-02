Antoine opent eerste ribbetjesrestaurant van Deinze: “Ribbetjes à volonté in gezellig kader” Anthony Statius

27 februari 2020

16u29 0 Deinze Gentenaar Antoine Simons (56) opent op woensdag 1 april Va&Vient, het eerste ribbetjesrestaurant van Deinze. In het pand van Miele’s Bar langs de N43 in Astene, dat vrijdag de deuren sluit, zal je naar hartenlust ribbetjes, kip aan het spit of fondue kunnen eten.

Antoine Simons is geen onbekende in de horecawereld van Gent en omstreken. In de jaren 90 was hij het gezicht van het café Delirium Tremens in de Overpoortstraat en momenteel springt hij sporadisch bij in diverse horecazaken in de buurt. Vanaf volgende week heeft hij de sleutel in handen van Miele’s Bar, het eetcafé dat vier jaar geleden werd geopend door Didier ‘Miele’ Van de Vyvere.

“Ik kom vaak bij Miele over de vloer en hij sprak er al een tijdje van om zijn zaak over te laten", zegt Antoine. “Ik was op op mijn beurt op zoek naar een geschikte locatie in Deinze om een ribbetjesrestaurant te openen en van het een kwam het ander. Deinze heeft nog geen ribbetjesrestaurant en ik ben er zeker van dat hier vraag naar is. In Va & Vient zal je ribbetjes à volonté op drie bereidingswijzen kunnen krijgen: natuur, gekruid en zoetzuur. Daarnaast kan je een halve kip aan het spit, een steak of een salade bestellen. In een zaaltje achteraan dat we de chalet noemen is er plaats voor 35 personen voor een fondue-avond.”

“Veel mensen vragen mij of je ook nog iets zal kunnen komen drinken”, vervolgt Antoine. “We zijn in de eerste plaats een restaurant en geen café, maar op het overdekte en verwarmde terras achteraan is iedereen welkom voor een glaasje. Binnen ligt de focus meer op het tafelen in een gezellig kader. De komende weken zullen we het pand wat opknappen en op 1 april openen we de deuren.”

Wie afscheid wil nemen van Miele’s Bar, kan er nog op donderdag 27 en vrijdag 28 februari terecht voor een drankje.