Antioorlogslied Marc-V wereldwijd gelanceerd Anthony Statius

23 augustus 2019

10u57 0 Deinze No More War, de eerste single van Deinzenaar Eddy Timmerman, werd donderdag wereldwijd gelanceerd. De antioorlogsplaat bezorgde Eddy, in deze regio beter gekend als podium- en radiopresentator Marc Verleyen, een platencontract bij het Duitse dance-label DMN.

Eddy bracht No More War uit onder de naam Marc-V en hij werkte hiervoor samen met dj-producer Rick De Hey, het alter ego van Koen Heyerick.

“De release was oorspronkelijk gepland in september, maar omdat de platenfirma zo hard in de single gelooft, werd die al drie weken vroeger uitgebracht”, zegt Eddy. “Gezien deze vroege lanceringsdatum zijn we jammer genoeg nog niet klaar met de videoclip en zullen we die dus pas een aantal weken later kunnen lanceren.”

No More War is te vinden op iTunes, Beatport, Amazon en Spotify. Wie het liedje wil beluisteren kan dit via onderstaande link https://www.feiyr.com/x/MARC-V-&-FREE-DOM-NO-MORE-WAR.