Annick Verstraete kwarteeuw actief in gemeenteraad Anthony Statius

21 februari 2020

07u42 0 Deinze Annick Verstraete, de fractieleider van GroenRood, zetelt 25 jaar onafgebroken in de gemeenteraad van Deinze. Donderdagavond werd ze na de zitting in de bloemetjes gezet door haar partijleden.

Tijdens de laatste gemeenteraad werd GroenRood-fractieleider Annick Verstraete door haar partij in de bloemetjes gezet omdat ze al sinds 1995 in de gemeenteraad actief is.

“Annick is ondertussen het gemeenteraadslid met de meeste tussenkomsten, vragen en eigen wetsvoorstellen”, zegt GroenRood-voorzitter Peter Parmentier. “Geen raad gaat voorbij of Annick stelt pertinente vragen of doet nieuwe voorstellen. Ook al zetelt ze al 25 jaar in de oppositie, toch werden heel wat van haar voorstellen ondertussen al aanvaard; soms rechtstreeks, soms een tijd later. Annick is een zegen voor een partij, ze combineert als geen ander werkkracht, dossierkennis en charisma. Iedereen die ooit met haar in de raad mocht zetelen, kan dit beamen. Wat haar het sterkst siert, is haar onafgebroken strijd voor de zwaksten uit onze maatschappij. Bij elk idee, bij elk voorstel zal ze de zwaksten als toetssteen nemen. Deinze zou zonder haar heel wat minder warm zijn.”

Meer over Annick Verstraete

politiek