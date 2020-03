Andy opent vape-winkel in voormalige Game Mania Anthony Statius

05 maart 2020

14u08 0 Deinze Andy Van Loo (40) heeft de voormalige Game Mania in de Georges Martensstraat omgebouwd tot LooCoMotive. Je vindt er alles voor de elektronische sigaret, maar ook games, snoep, en kranten en tijdschriften.

Met het verdwijnen van ‘t Hermanhus op de hoek van de Georges Martensstraat en de Gentstraat en de Karpa aan het station bleven er amper nog krantenwinkels over in de stationsbuurt van Deinze. Deinzenaar Andy Van Loo brengt hier met LooCoMotive verandering in. In het voormalige pand van Game Mania, dat in 2017 de deuren sloot, opende hij een winkel waar je naast kranten en tijdschriften heel wat andere zaken vindt.

Videogames

“Mijn hoofdartikel is de elektronische sigaret en alles wat daarbij hoort”, zegt Andy. “Ik vape zelf al vijf jaar en ik ken alle smaken die er op de markt zijn. Daarnaast vind je hier ook snoep, energiedrankjes, tweedehandsgames en accessoires voor spelconsoles. Ik kan ook nieuwe videogames bestellen, voor wie dat wenst. Ik heb hiervoor drie jaar in videotheek Blitz in Waregem gewerkt en via de website Blent.be hebben zij het grootste assortiment Funko Pops in de Benelux. Deze populaire figuurtjes kan je ook hier bestellen. Tenslotte staan hier ook toestellen van Magic Betting waarbij je kan wedden op allerlei sportwedstrijden.”

LooCoMotive is open van maandag tot en met zaterdag. Meer info via www.loocomotive.com.