André Hazes Jr. tweede keer te gast in Halifax: “Het was een enorm gezellige avond” Kristof Vereecke

23 februari 2020

14u02 0 Deinze Andre Hazes Jr. ging afgelopen vrijdagavond na zijn succesvolle passage in het Gentse Kuipke tafelen in restaurant Halifax in Deinze. Hazes Jr. kende het restaurant al van een vorig bezoek.

“Uiteraard doet het deugd dat klanten terugkeren”, zegt Kevin Corrijn, maitre d’hotel bij Halifax. “Zeker als ze André Hazes Jr. heten. Het is een blijk van erkenning voor het werk en de liefde dat we in dit restaurant steken. Het was dan ook een heel erg gezellige avond, maar verder gaan we daar ook niet over uitweiden. We zijn nogal op de privacy van onze klanten gesteld.”

Dat Hazes Jr. een gezellige avond beleefde, is wel duidelijk. Zo deelde hij de tafel met SK Deinze voorzitter Denijs Van de Weghe en Halifax-eigenaar Vincent Vergracht. Aan de foto te zien vloeide de goede wijn rijkelijk. Al kon Hazes Jr. duidelijk ook een goed Belgisch biertje appreciëren.