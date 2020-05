André Bollaert herdenkt meidagen 1940 in Poesele met audiovisuele evocatie Anthony Statius

18 mei 2020

De heemkundige kring Het Land van Nevele herdenkt volgende week maandag de meidagen 1940 in Poesele. Dit moest normaal gezien plaatsvinden in de kerk van Poesele, maar door het coronavirus zal de reportage via een audiovisuele evocatie op hun website geplaatst worden.

Op maandag 25 mei is het exact 80 jaar geleden dat de Poeselse burgemeester Raymond De Boever omkwam als burgerslachtoffer van de Tweede Wereldoorlog. In totaal stierven tussen 25 en 28 mei 1940 minstens 27 personen in een strijd om en rond de Poekebeek. André Bollaert, erevoorzitter van de heemkundige kring Het Land van Nevele en zelf inwoner van Poesele, wil deze bladzijde uit de geschiedenis van zijn dorp niet verloren laten gaan.

“Ik heb over de gebeurtenissen in mei 1940 een reportage gemaakt”, zegt André Bollaert. “Catherine De Groote stond in voor regie en vormgeving, Lieven De Ruyck deed het camerawerk en Alex Dhondt zorgde ervoor dat de militaire gebeurtenissen in de juiste volgorde en context werden geplaatst. Het eindresultaat is een beeldreportage met interviews, getuigenissen en aanvalsplannen. De hoofdbrok vormt de getuigenis van de nu 90-jarige Godeliva De Boever, de jongste dochter van burgemeester Raymond De Boever.”

“Het was de bedoeling om deze reportage te laten plaatsvinden in de kerk van Poesele met een herdenkingsmoment op de plaats waar burgemeester De Boever de dood vond. Door de maatregelen rond het coronavirus hebben we besloten om de reportage op onze website te plaatsen op maandag 25 mei om 10 uur, precies 80 jaar geleden dat Raymond De Boever in dramatische omstandigheden om het leven kwam. De foto’s en verhalen kunnen als evocatie op computer of smartphone worden bekeken via de website www.landvannevele.com.”