Amper 8% van de leerlingen naar opvang in Deinse basisscholen Anthony Statius

16 maart 2020

15u11 0 Deinze Amper 8% van de leerlingen van de Deinse basisscholen kwam maandag naar school. In VBS De Kerselaar in Gottem waren wel 26 van de 113 leerlingen of zo’n goeie 23% aanwezig en dat is meteen het hoogste percentage.

In totaal gingen 356 van de 4.583 leerlingen uit het Deinse basisonderwijs maandag naar school, goed voor zo’n 8%. In de grootste basisschool VBS Sint-Hendrik in deelgemeente Petegem-aan-de-Leie kwamen 33 van de 434 leerlingen (8%) naar school. Er zijn ook enkele uitschieters zoals VBS De Kerselaar in Gottem. Daar kwamen 26 van de 113 leerlingen opdagen, goed voor 23%, maar dat is een uitzondering. “Heel wat ouders van onze leerlingen werken als leerkracht of in de zorgsector”, zegt directrice Inneke De Regge. “Van de 23 aanwezige zijn er al acht wiens ouders ergens aan het werk zijn op een school. Indien hun partner niet van thuis uit kan werken, dan brengt men de kinderen naar onze school. Het volledige lerarenkorps van De Kerselaar stond maandag paraat.”

Hieronder een lijst van het aantal aanwezige leerlingen per basisschool in Deinze:

Mozaïek Astene: 33/303 (11%)

De Veerboot Astene: 2/81 (2%)

Ter Leie Bachte Maria-Leerne: 8/103 (8%)

De Kleurenplaneet Deinze: 12/174 (7%)

Leieparel Deinze: 17/314 (5%)

Leieland Deinze: 6/154 (4%)

De Kerselaar Gottem: 26/113 (23%)

Sint-Paulus Op Weg Hansbeke: 21/195 (11%)

’t Wilgennets Landegem: 9/190 (5%)

De Berenboot Landegem: 0/114 (0%)

Ten Dries Landegem: 0/57 (0%)

De Sterrebloem Meigem: 7/95 (7%)

Sint-Gerolf Op Weg Merendree: 19/192 (10%)

Klavertje Vier Nevele: 12/196 (6%)

De Vaart Nevele: 0/257 (0%)

Sint-Vincentius Op Weg: 35/211 (17%)

Erasmus Petegem: 19/380 (5%)

VBS Driessprong Petegem: 33/402 (8%)

VKS Driessprong Petegem: 2/23 (9%)

Sint-Hendrik Petegem: 33/434 (8%)

LEERNEst Sint-Martens-Leerne: 18/247 (7%)

Zevi Vinkt: 17/162 (10%)

Zevi Zeveren: 16/102 (16%)

Wonterwijs: 11/83 (13%)