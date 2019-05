Amerikaanse tv-zender aanwezig op herdenking WOI-soldaat Raymond Opsomer Anthony Statius

De jaarlijkse herdenking van WOI-soldaat Raymond Opsomer zal op de Amerikaanse zender PBS te zien zijn. De Public Broadcasting Service, het grootste non-commerciële televisienetwerk van de Verenigde Staten, kwam in het kader van Memorial Day o p donderdag 23 mei naar de begraafplaats van Deinze.

Vorig jaar waren de Amerikanen ook aanwezig tijdens de ceremonie voor soldaat Raymond Opsomer van het 131e Infanterieregiment, 33e divisie, die stierf tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze keer werd ook verslag uitgebracht door PBS.

“Deinzenaar Raymond Opsomer migreerde in 1910 van het Kongoplein in Deinze naar de Verenigde Staten en vocht met het Amerikaanse leger mee tijdens WOI”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Hij sneuvelde op 12 augustus 1918 in Vaux-sur-Somme en werd op vraag van zijn Amerikaanse strijdmakkers in Deinze begraven. Raymond was een held die vocht voor onze vrijheid.”