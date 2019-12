Alternatieve tentoonstelling TEER 51 verhuist naar Platvvorm: “Deinze kan wel een beetje anarchie gebruiken” Anthony Statius

10 december 2019

16u34 0 Deinze De kunsthappening Teer 51 heeft in Platvvorm in de Kalkhofstraat in Deinze een nieuw onderkomen gevonden. Astenaar Jan Dekeyser en Hans De Kezel nodigen komend weekend enkele kunstenaars uit voor niet-alledaagse tentoonstelling. “TEER 51 draait niet om het commerciële, maar om het tonen van creativiteit”, zegt Jan.

Het verhaal van TEER 51 begon in 2015 in Astene. Jan Dekeyser en Hans De Kezel,de bezielers van het tegendraadse kunstcollectief, organiseerden er enkele alternatieve kunsttentoonstellingen in een leegstaande rijwoning in Nieuwstraat 51. Het huis werd ondertussen afgebroken en vervangen door een nieuwbouw en TEER 51 verhuisde toen naar de Jan Colle Galerij in de Jakob van Caenegemstraat in Gent. Aangezien deze galerij onlangs de deuren sloot, moesten Jan en Hans op zoek naar een nieuwe stek en zo kwamen ze terug in Deinze terecht.

“In Katelijne De Corte en Platvvorm hebben we de ideale partner gevonden”, zegt Jan. “We kiezen er bewust voor om ons evenement niet te organiseren in een museum of cultuurcentrum. We zijn een kunstcollectief met een anarchistisch kantje en we schoppen graag eens tegen de schenen. De focus ligt hier helemaal niet op het verkopen van kunstwerken, maar wel op het tonen van kunst. De naam TEER 51 verwijst enerzijds naar de in teer gesmoorde muren van het originele huis in Astene, maar anderzijds verwijst het naar kwetsbaarheid. Wanneer een kunstenaar iets maakt en toont, dan stelt die zich kwetsbaar op. Daar draait het om bij ons, om de kunst.”

Op TEER 51 zullen werken van Deinzenaren Tom van Assche (Raw 70 T) en Lieven Godderis te zien zijn. Daarnaast komen Dries Boutsen, Julie De Kezel en Lieven Leurs exposeren en ook Hans De Kezel en Jan Dekeyser toner er hun nieuwste werken. Op de vernissage op vrijdag 13 december zorgt de Gentse noiseband Urge voor muzikaal entertainment. De deuren zijn open op vrijdag 13 december van 18 tot 22 uur, op zaterdag 14 december van 14 tot 19 uur en op zondag 15 december van 14 tot 20uur. De toegang is gratis. Platvvorm bevindt zich in Kalkhofstraat 26b in Deinze.

Meer info via het Facebookevenement.