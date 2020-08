Alle testresultaten in DVC Heilig Hart zijn negatief Anthony Statius

19 augustus 2020

12u02 1 Deinze In het DVC Heilig Hart in Deinze zijn er voorlopig geen nieuwe besmettingen. De testresultaten van alle personen die in direct contact geweest zijn met de jobstudente, die een positief test aflegde, zijn binnen en iedereen testte negatief.

Het lijkt dat het coronavirus niet is binnengedrongen in het DVC Heilig Hart, het dienstverleningscentrum voor mensen met een beperking in Bachte-Maria-Leerne (Deinze). Toch neemt men het zekere voor het onzekere.

“We hebben geen zekerheid zolang we niet van iedereen ook een tweede negatieve test hebben”, zegt communicatieverantwoordelijke Leen De Vos. “Ondertussen willen we iedereen een hart onder de riem steken. We houden onze verstrengde maatregelen aan en dat is voor velen van ons lastig. Maar het is zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat het coronavirus zijn weg niet vindt in het DVC. Aan iedereen, en ook speciaal aan de zorgvragers, ouders en begeleiders van de leefgroepen in quarantaine, vragen we om vol te houden.”