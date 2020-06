Alle kermissen in Deinze afgelast in 2020 Anthony Statius

02 juni 2020

09u41 0 Deinze In Deinze zullen dit jaar geen kermissen meer doorgaan. Festiviteiten die nog op de planning stonden, zoals de kermissen van Astene en Petegem, worden afgelast.

Het ging al een tijdje in de lucht, maar nu is de beslissing definitief. Door het coronavirus zullen in Deinze dit jaar geen kermissen meer doorgaan. Dit werd in samenspraak met alle feest- en kermiscomités van groot-Deinze beslist tijdens een digitaal overleg op 25 mei.

“Hoewel de lockdownmaatregelen geleidelijk aan versoepelen, is het op vandaag nog koffiedik kijken onder welke omstandigheden massamanifestaties in het post-coronatijdperk zullen verlopen”, zegt schepen van Feestelijkheden Bruno Dhaenens (Open Deinze). “Feesten moet altijd verantwoord blijven. Voor de comités primeren de kwaliteit van de organisatie en de veiligheid van de deelnemers. Beide aspecten kunnen we op zo’n korte termijn niet meer garanderen, nu de meeste kermissen voor de deur staan. Indien de volgende Nationale Veiligheidsraad beslist om fysieke kermissen toe te laten, dan kan het wel.”

“Het stadsbestuur en de bevoegde diensten willen werk maken van een draaiboek voor kermissen na coronatijd”, vervolgt Bruno. “De beslissing is tenslotte ook een gebaar van solidariteit naar andere kermiscomités die in volle coronacrisis hun programma moesten afgelasten. Zo komt iedereen op gelijke voet aan de start in 2021. De vrijgekomen tijd zullen de comités nu spenderen om van het programma van volgend jaar een extra feestelijke editie te maken. Ze kunnen alvast rekenen op de steun van de stad”, besluit de schepen.