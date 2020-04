Alle Deinse bedrijven en winkels krijgen Filliers-handgel van de stad Anthony Statius

29 april 2020

18u31 0 Deinze De stad Deinze schenkt aan alle bedrijven en winkels ontsmettende handgel van Filliers Distillery. “Dit zal nodig zijn wanneer de winkels terug hun deuren mogen openen”, zegt schepen van Lokale Economie Bruno Dhaenens (Open Deinze).

Bij Filliers Distillery in Bachte-Maria-Leerne is de productie van ontsmettingsalcohol tijdens de coronacrisis een belangrijke factor geworden. Apothekers kunnen zich sinds 17 maart bevoorraden met ethylalcohol voor het aanmaken van ontsmettingsmiddelen en de universitaire ziekenhuizen van Gent en Leuven ontvingen reeds ruim 40.000 liter ontsmettende handgel. Ook bedrijven en instellingen in essentiële sectoren kunnen bij Filliers terecht en dankzij het stadsbestuur worden de komende dagen bidons van 2,5 liter geleverd aan alle bedrijven en winkels in Deinze.

“Onze Technische Uitvoeringsdienst is momenteel bezig met het leveren aan zo'n 600 bedrijven", zegt schepen Bruno Dhaenens. “Volgende week worden nog eens 800 winkels bevoorraad zodat ze voorzien zijn van handgel eens de deuren op 11 mei terug mogen opengaan. Bedrijven en winkels kunnen ook zelf handgel aankopen, maar om hen nog meer te stimuleren krijgen ze alvast een bidon van ons. Daarnaast leveren we ook chirurgische mondmaskers.”

“Het product heet Naturales en het wordt gemaakt conform de strikte richtlijnen opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie”, zegt Bart Cnudde, CEO van Filliers Distillery. “Het maken van ontsmettingsalcohol is een dankbare invulling voor onze stokerij, want door de lockdown is er een terugval van de verkoop van onze dranken. Bedrijven en winkels die nog handgel nodig hebben, kunnen er bij ons bestellen.”