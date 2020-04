Alle activiteiten in Deinze afgelast tot en met 30 juni Anthony Statius

15 april 2020

19u34 0 Deinze Naar aanleiding van de coronamaatregelen worden alle activiteiten in Deinze afgelast tot en met 30 juni. Terugbetalingen van geannuleerde activiteiten zullen zoveel mogelijk automatisch gebeuren. Indien dit niet mogelijk is, nemen de diensten zelf contact op.

Door de diverse federale maatregelen naar aanleiding van de bestrijding van de verspreiding van het Covid-19 Coronavirus werden heel wat activiteiten geannuleerd. Alle geplande activiteiten in Deinze, georganiseerd door zowel de stad, OCMW en AGB stad Deinze als externe organisaties worden afgelast tot en met 30 juni.

Wie reeds betaalde voor een definitief geannuleerde activiteit van de stad, OCMW of AGB stad Deinze, zal deze zo snel mogelijk terugbetaald krijgen. De diensten regelen de terugbetaling zo veel mogelijk automatisch. Mochten er noodzakelijke gegevens ontbreken voor de terugbetaling, dan neemt de betrokken dienst zelf contact op. Je hoeft niets te doen. Voor geannuleerde activiteiten die niet door de stad, OCMW of AGB stad Deinze worden georganiseerd, neem je contact op met de organisator. Ook wie een zaal en uitleenmateriaal huurde voor geannuleerde activiteiten van de stad, OCMW of AGB stad Deinze zal de huursom teruggestort krijgen. De dienst cultuur en evenementen neemt contact op met de huurders.

Meer info via www.deinze.be/corona of www.deinze.be/terugbetaling.