Alice (14) uit Deinze speelt hoofdrol in internationale Special Olympics-campagne: “Onze dochter gaat ervoor, beperking of niet” Anthony Statius

23 april 2020

17u56 3 Deinze Alice Devooght uit Wontergem (Deinze) schittert in het nieuwe internationale campagnefilmpje van Special Olympics. De veertienjarig atlete met het syndroom van Down kroop in de hoofdrol van Ella, een jonge basketspeler die er alles voor doet om haar droom na te jagen. “Een rol die haar op het lijf is geschreven,” zeggen haar ouders Didier en Marita.

Geen Special Olympics dit jaar, maar het coronavirus krijgt de olympische gedachte niet klein. Onder de slogan #alldreamsareequal - alle dromen zijn evenwaardig - lanceerde de organisatie achter het sportevenement voor atleten met een verstandelijke beperking een internationale campagne in samenwerking met Toyota Motor Europe. In het campagnefilmpje volgen we het meisje Ella, een jonge basketbalster, die net als andere atleten haar sportieve droom najaagt. In de hoofdrol zien we Alice Devooght, een veertienjarig meisje met het syndroom van Down uit het dorpje Wontergem bij Deinze.

“Toen Atletiekclub Deinze een oproep lanceerde voor een actrice voor het filmpje, wisten we dat het Alice op het lijf geschreven zou zijn”, zegt haar vader Didier. “De boodschap van Special Olympics is dat ieder kind de kans moet krijgen om te sporten en om op te groeien als een volwaardig persoon. Inclusie is hierbij zo belangrijk. Iedere sportclub zou ernaar moet streven om een aangepaste werking aan te bieden aan jongens en meisjes zoals Alice. Sinds vorig jaar is ze ingeschreven in de G-ploeg van AC Deinze en dit jaar zou ze al voor de eerst keer deelnemen aan de Special Olympics. Darnaast danst Alice in de dansclub Swing & Spring en gaat ze regelmatig fietsen en zwemmen. Ze is ook aangesloten bij de scouts. Een bezige bij dus.”

“Bij de geboorte wisten we zelfs niet of Alice ooit zou kunnen spreken of wandelen, laat staan sporten,” zegt Marita. “Maar ons dochter is een doorzetter en ook al gaat alles moeilijker en trager, toch streeft ze ernaar om binnen haar beperkingen alles zo goed mogelijk te doen, iets wat wij ook altijd gestimuleerd hebben. Het beste voorbeeld is misschien wel de opnames van het filmpje voor Special Olympics. Alice was van begin tot einde zeer nauw betrokken bij alles. Dankzij de atletiekclub bezat ze al wat balvaardigheid, maar met hulp van haar twee oudere broers Victor (18) en Theo (16) heeft ze zo goed mogelijk leren dribbelen. Zelfs in de pauzes tussen de opnames door was ze enthousiast aan het oefenen. In het laatste shot zie je hoe Alice haar ogen sluit net voordat ze de bal naar de ring gooit; dat is niet gespeeld. Alice doet dit vaak net voordat ze iets belangrijk wil zeggen aan tafel of net voordat ze iets moeilijks moet doen.”

De campagne werd ondertussen al lustig gedeeld door atleten van over heel de wereld en door Belgische toppers zoals Dieter Coppens, Tia Hellebaut, Henny Seroeyen, Francesca Vanthielen, Evy Van Acker en Tomas Van Den Spiegel. “One day I will be a famous player”, klinkt het aan het begin van het filmpje. Hierin is Alice alvast meer dan geslaagd. Didier en Marita zijn trots op hun dochter, maar voor hen is de boodschap achter het filmpje veel belangrijker dan het feit dat Alice de hoofdrol speelt. “Alle dromen zijn evenwaardig en dit geldt ook voor Alice”, zegt Marita. “Zoals zoveel jonge meisjes droomt ze van een mooie auto en een eigen appartement, maar wat ze het liefst wil, is mensen helpen. Ze volgt voeding/verzorging in een gewone middelbare school en haar droom is om later iets met kinderen of ouderen te doen. Ze zegt altijd dat wanneer wij oud zijn, dat ze voor ons zal zorgen. Als dat geen mooie droom is voor een meisje van veertien jaar.”

Meer informatie via www.special-olympics.be of www.facebook.com/SpecialOlympics.