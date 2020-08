Aldi-winkels in Petegem en Vosselare gesloten door staking Anthony Statius

31 augustus 2020

11u56 2 Deinze De Aldi-winkels in Petegem en Vosselare (Deinze) zijn vandaag gesloten. De werknemers van 29 winkels in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen staken om onder meer de hoge werkdruk aan te kaarten.

De klanten van de supermarktketen Aldi stonden op heel wat plaatsen in Vlaanderen voor een gesloten deur. Ook in Petegem en Vosselare, bij Deinze, waren de winkels dicht. Met een briefje aan de deur werden de klanten op de hoogte gebracht van de actie. Er was niemand aanwezig om uitleg te geven over de actie. De aanleiding van de actie zou de hoge werkdruk zijn tijdens de coronaperiode.

In totaal zou het gaan om 29 winkels in Oost-Vlaanderen en net over de provinciegrens met Vlaams-Brabant en Antwerpen. Dieter Snoeck, woordvoerder van Aldi België, laat weten dat de directie de vakbonden uitgenodigd heeft om aan tafel te gaan zitten. “Het gaat om een vakbondsactie binnen de centrale van Erpe-Mere. Momenteel hebben we weet van 29 winkels die gesloten blijven. Om de gesprekken alle kansen op succes te geven, ga ik niet uitweiden over het onderliggend probleem. Het is immers net uitgesloten dat de vestigingen in de loop van de dag alsnog open gaan. Al is dat geen zekerheid”, zegt Dieter Snoeck.