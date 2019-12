Albert Heijn Deinze verkoopt wenskaarten voor Kinderkankerfonds Anthony Statius

19u25 0 Deinze Albert Heijn Deinze lanceert een Warmste Week-campagne. De komende drie weken wil de winkel zoveel mogelijk wenskaarten verkopen ten voordele van het Kinderkankerfonds.

Bart De Bast, filiaalhouder van Albert Heijn Deinze, heeft maandag de campagne voor de Warmste Week voorgesteld. Nog tot en met 23 december wil Albert Heijn Deinze een recordaantal wenskaarten verkopen, waarvan de opbrengst integraal gedoneerd wordt aan het Kinderkankerfonds.

“We kiezen voor het Kinderkankerfonds om zo de 320 gezinnen die jaarlijks te kampen krijgen met een kind met kanker te ondersteunen”, klinkt het. “Om klanten en medewerkers nog meer te stimuleren, wordt in de winkel een score bijgehouden van het aantal verkochte sets wenskaarten. We verkopen een set van vier dubbele wenskaarten met envelop voor 5 euro. De dubbele wenskaarten hebben verschillende thema’s zoals Kerstmis, geboorte of verjaardag. Ze zijn gedrukt op stijlvol papier en zijn zeer leuk getekend.”