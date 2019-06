Al meer dan 1.000 tickets verkocht voor eerste Miracle Metal Meeting Anthony Statius

03 juni 2019

10u11 0 Deinze De eerste editie van Miracle Metal Meeting op zaterdag 8 juni belooft nu al een succes te worden. Dankzij een straffe line-up met groepen zoals Channel Zero en Fleddy Melculy werden al meer dan 1.000 tickets verkocht. Er zijn nog steeds tickets verkrijgbaar.

Op zaterdag 8 juni organiseert de Deinse vzw Miracle de eerste editie van Miracle Metal Meeting in de Brielpoort. Naast gevestigde waarden zoals Channel Zero en Fleddy Melculy staan ook King Hiss, Off The Cross en Bark op het podium in Deinze. “Een Belgische line-up dus, waar we toch wel trots op mogen zijn”, zegt Kristof Baertsoen. “De deuren open om 16.30 uur en Bark bijt om 17.15 uur de spits af. Na de bands is er om 23 uur nog een afterparty met DJ Fleddy Melculy en DJ Turbeau, de frontmannen van Fleddy Melculy en Channel Zero”

Er zijn nog tickets te verkrijgen aan 30 euro (+ 2 euro reserveringskosten) via www.miraclevzw.be of bij Belcoprint (Tolpoortstraat) en Café Elpee (Statieplein). Tickets aan de deur kosten 35 euro.