Agenda vtbKultuur omgegooid door verlengde coronamaatregelen Anthony Statius

17 april 2020

09u28 0 Deinze Naar aanleiding van de verlengde coronamaatregelen, heeft de stad Deinze beslist om alle evenementen tot en met 30 juni te annuleren. Dit heeft he el wat gevolgen voor de geplande activiteiten van vtbKultuur Deinze. Voorzitter Peter Lafosse geeft een update.

“De laatste voorstelling van DeinzeLacht dit winterseizoen - Een man, een man met Bob De Moor, Herbert Flack en Fleur Hendriks – was oorspronkelijk voorzien op zaterdag 14 maart en werd verplaatst naar zondag 14 juni. Devoorstelling wordt nu definitief verplaatst naar zondag 10 januari 2021 om 18 uur. De oorspronkelijke tickets blijven geldig.”

“Ons bezoek aan de Van Eyck-tentoonstelling op 18 april is geannuleerd. Wij wachten op communicatie vanuit het MSK Gent. Hoogstwaarschijnlijk zal het bezoek niet kunnen verplaatst worden; van zodra wij hierover bericht krijgen, betalen wij de deelnemers het inschrijvingsgeld terug. De Musical Daens op vrijdag 1 mei werd door Studio 100 geannuleerd. We zoeken een nieuwe datum in het najaar. Ook de voorstelling Brasschaatse Huisvrouwen van Het Prethuis kan niet doorgaan op zondag 10 mei. In samenspraak met het Leietheater zullen de tickets terugbetaald worden. Tenslotte wordt het weekend naar Den Haag een jaar opgeschoven naar zaterdag 3 juli en zondag 4 juli 2021.”