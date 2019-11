Afterwork-evenement in Farmfabriek Anthony Statius

12 november 2019

13u46 0 Deinze In Farmfabriek organiseert men op vrijdag 15 november een afterwork-evenement. Iedereen is welkom vanaf 16 uur.

Iedere derde vrijdag van de maand organiseert het team van Farmfabriek, de ontmoetingsplaats voor ondernemers en kunstenaars in de Slachthuisstraat in Deinze, een afterwork. De volgende editie vindt plaats op vrijdag 15 november. De deuren gaan open vanaf 16 uur en er is drank, eten en muziek voorzien.

Meer info via de Facebookpagina Farmfabriek.

(https://www.facebook.com/events/500882750471498/).