Afscheid van Fernand Neerman op vrijdagochtend Anthony Statius

23 september 2019

13u53 7 Deinze De afscheidsplechtigheid van Fernand Neerman vindt plaats op vrijdag 27 september in het crematorium van Lochristi. De geliefde acteur, regisseur en muzikant uit Merendree overleed zondagochtend onverwachts op 70-jarige leeftijd.

Deinze is al twee dagen in rouw. Zondagochtend kwam het onverwachte nieuws dat Fernand Neerman overleden is. De man stond zaterdagavond nog op de planken als ‘facteur’ in Het gezin van Paemel, de theatervoorstelling die loopt in CC Leietheater. Fernand was onder andere gekend als acteur, regisseur, muzikant, wiskundeknobbel en in zijn dorp Merendree was hij gekend als de officieuze burgemeester. Hij zetelde ook 22 jaar in de gemeenteraad van het onafhankelijke Nevele en deze zomer werd hij nog aangesteld als tweede bellenman van de fusiestad Deinze.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op vrijdag 27 september om 9 uur in het crematorium Westlede in Lochristi. Wie Fernand een laatste groet wil brengen kan terecht in funerarium De Wulf in Hansbeke op maandag van 19.15 tot 20.15 uur en op dinsdag, woensdag en donderdag van 18 tot 19 uur.

Condoleren kan via www.uitvaartdewulf.be/nl/condolerend/628.