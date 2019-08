Advocaat van Filliers: “We moeten een jonger publiek aanspreken en nieuwe toepassingen vinden voor advocaat” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Deinze Bij de naam Filliers denk je spontaan aan jenever, gin en whisky, maar in het uitgebreide assortiment van het familiebedrijf houdt ook advocaat stevig stand. Filliers Advocaat werd in 2017 erkend als streekproduct. Voor 2020 heeft het bedrijf grootse plannen ter ere van het zestigjarig bestaan van het familierecept. “Net als met de nieuwe reeks Barrel Aged Genever willen we ook een jonger publiek laten proeven van onze advocaat.”

“We gaan er geen doekjes om winden, advocaat heeft het moeilijk”, zegt Kjell Dursin, brand manager bij Filliers Distillery, de bekende familiestokerij uit het Deinse dorp Bachte-Maria-Leerne . “In de winkelrekken zie je de gele eierlikeur veel minder dan tien jaar geleden. Het product bereikt vooral een verouderde doelgroep en jonge mensen kennen het niet meer. Nochtans is het een lekkernij, die zeker haar plaats verdient tussen lokale streekproducten. Advocaat kent haar oorsprong in de Nederlanden in het begin van de negentiende eeuw, maar bij onze noorderburen is de eierlikeur vooral in vloeibare vorm te vinden. De vaste variant is een typisch Vlaams fenomeen.”

Ondernemende vrouw

Het recept van Filliers Advocaat is een uitvinding van Julia Denecker. Zij was de echtgenote van Firmin Filliers, die als derde generatie aan het hoofd stond van de graanstokerij. Firmin is de grootvader van Bernard Filliers, de voorlopig laatste Filliers-telg die als directeur aan het hoofd van het bedrijf stond (Bernard gaf in 2018 de fakkel door aan huidig directeur Bart Cnudde, nvdr). “Julia kon haar man overtuigen om met haar recept advocaat te produceren. We spreken over de jaren ’60 en in die tijd was een ondernemende vrouw zoals Julia eerder uitzonderlijk. In 2020 vieren we het zestigjarig bestaan van haar likeur en dan zetten we deze opmerkelijke vrouw in de kijker.”

"Ik ken het geheime recept van Julia's advocaat niet. Slechts drie mensen in heel het bedrijf kennen het"

“Sinds de jaren ’60 is alleen de verpakking een beetje veranderd, maar onze advocaat wordt nog altijd bewaard in de typerende weckpotten”, gaat Kjell verder. “Onze stokerij staat voor kwaliteit, dus werken we altijd met verse eieren en verse melk. Andere ingrediënten zijn suiker, alcohol en enkele smaken die ik niet zal prijsgeven. Ik zou dit ook niet kunnen, want ik ken het geheime recept van Julia’s advocaat niet. Slechts drie mensen in heel het bedrijf kennen het. Wat maakt ons recept uniek? Het samenspel van verschillende aroma’s en een eerder subtiele aanwezigheid van alcohol. Het moet aanvoelen alsof je beslag eet, waarin je de verse eitjes smaakt. De likeur wordt meerdere keren per week in kleine hoeveelheden gemaakt. ”

Toekomst

“Als familiestokerij vinden we het belangrijk om ons patrimonium te beschermen. Daarom hebben we ook een nieuwe reeks op vaten gerijpte Barrel Aged Genever gelanceerd. We willen dat mensen binnen vijftig jaar nog weten wat jenever is en dit geldt ook voor onze advocaat. We willen een jonger publiek aanspreken. We moeten ons de vraag stellen wat je er allemaal mee kunt doen. In deze streek wordt het in horecazaken vooral bij de koffie geserveerd in kleine potjes. Het probleem is echter dat advocaat vooral een seizoensgebonden product is. De consument zal het vooral in de eindejaarsperiode kopen om er bijvoorbeeld een dessertje mee af te werken. In de zomer vind je het vooral terug in een coupe advocaat. Dat zijn de twee manieren waarop het product vooral gebruikt wordt, maar daar willen we verandering in brengen. Er zijn ondertussen al enkele cocktailmakers die experimenteren met advocaat en ook wij spelen met het idee om een cocktail op basis van Filliers Advocaat te ontwikkelen. Daarnaast willen we ook onze weckpotten moderniseren, zonder te raken aan de authenticiteit. We zijn nog volop aan het brainstormen, maar we zullen advocaat opnieuw een prominente plaats geven in de winkelrekken.”

"Er zijn ondertussen al enkele cocktailmakers die experimenteren met advocaat en ook wij spelen met het idee om een cocktail op basis van Filliers Advocaat te ontwikkelen"

