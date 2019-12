Advents- en kerstviering met Carine Care Anthony Statius

07 december 2019

15u23 0 Deinze Okra Deinze Centrum en Petegem organiseert op donderdag 12 december haar jaarlijkse advents- en kerstviering in zaal De Rekkelinge.

Eerst houdt men een korte bezinning en daarna kan men genieten van koffie met rozijnenbrood en melkbrood. Tussendoor is er het optreden van zangeres Carine Care. Deelnemen kost 7 euro en inschrijven kan ten laatste op maandagnamiddag 9 december van 14 tot 16 uur in zaal De Volkskring of bij uw wijkverantwoordelijke.