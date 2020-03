AD Delhaize Deinze ontsmet elke winkelkar: “Houd afstand van elkaar” Anthony Statius

15 maart 2020

12u32 108 Deinze In AD Delhaize Deinze wordt iedere gebruikte winkelkar grondig ontsmet door het personeel. “We vragen alle klanten om een kar te nemen, zo houdt men automatisch voldoende afstand", zegt zaakvoerder Geert Dewitte.

Deinze heeft dit weekend de actie ‘Deinze winkelt veilig’ gelanceerd om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Zo vraagt men om in alle supermarkten steeds een winkelkar te gebruiken. Onder andere Albert Heijn en AD Delhaize zijn al op de kar gesprongen. In AD Delhaize ging men zondagochtend zelfs nog een stapje verder.

“Enkele personeelsleden worden ingeschakeld om iedere winkelkar grondig te ontsmetten na gebruik”, zegt zaakvoerder Geert Dewitte. “Bij drukke momenten vragen we ook aan iedere klant om een kar te gebruiken. Om besmetting te voorkomen is het aangewezen om anderhalve meter afstand te bewaren en met een kar ertussen is er automatisch voldoende afstand. Zo weten we ook hoeveel mensen er zich in de winkel bevinden. We laten er niet meer dan 200 tegelijk toe.”

“Verder proberen onze personeelsleden zoveel mogelijk handschoenen te dragen. De zelfscanners en de betaalautomaten worden ook zoveel mogelijk ontsmet. We vragen om enkel met betaalkaart te betalen en indien men met cash geld betaalt, wordt dit ook ontsmet. De klanten reageren overwegend positief op deze maatregelen, al zijn er sommigen die onverschillig reageren.”