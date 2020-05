AD Delhaize deelt extra handgrepen voor winkelkarren uit: “Extra bescherming tegen verspreiding coronavirus” Anthony Statius

16u07 0 Deinze In AD Delhaize in Deinze krijgen alle klanten Clipeez, speciale handgrepen die ze op hun winkelkar kunnen vastklikken. “Zo komen de klanten niet rechtstreeks in contact met de winkelkar en is er minder kans op besmetting door het coronavirus”, zegt medezaakvoerder Sam Dewitte.

In AD Delhaize langs de gewestweg in Deinze schakelt men een versnelling hoger in het tegengaan van de verspreiding van Covid-19. De winkelkarren worden niet meer ontsmet, maar de klanten krijgen wel allemaal een paar Clipeez mee. Dit zijn plastic handgrepen die je kan vastklikken op een winkelkar. Clipeez werden ontworpen door speelgoedfabrikant Clics uit Wuustwezel, wereldwijd bekend om de speelgoedblokjes.

“We hebben 10.000 paar handgrepen besteld en het is de bedoeling dat al onze klanten er krijgen", zegt Sam Dewitte, die samen met zijn vader Geert de winkel uitbaat. “De handgrepen moeten ze op de winkelkar zetten alvorens ze de winkel binnenkomen. Na het winkelen kunnen ze de Clipeez meenemen naar huis om ze af te wassen en de volgende keer opnieuw te gebruiken. Het grote voordeel is dus dat de klant de handgreep van de winkelkar niet meer moet aanraken.”

Naast de plastic handgrepen zorgt AD Delhaize voor nog extra bescherming tegen de verspreiding van het virus. “Het bedrijf Creaplan plaatste twee zuilen in de inkomhal waar mensen hun handen kunnen ontsmetten en waar ze hun temperatuur kunnen laten meten”, zegt Geert Dewitte. “Daarnaast hangt er een scherm dat weergeeft hoeveel mensen er zich in de winkel bevinden. We beperken het aantal winkelkarren, zodat er nooit te veel klanten tegelijk aanwezig zijn.”