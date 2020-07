ACV organiseert wandelzoektocht door Deinze Anthony Statius

02 juli 2020

15u05 0 Deinze De vakbond ACV organiseert deze zomer zoektochten over sociale zekerheid in 11 Oost-Vlaamse steden en gemeenten, waaronder Deinze. Via een app kan je op pad en maak je kans op een prijs.

Nu heel wat mensen door het coronavirus hun vakantie dicht bij huis zullen doorbrengen, stippelde het ACV 11 zoektochten uit in de provincie. Wie deelneemt krijgt onderweg vragen voorgeschoteld over de sociale zekerheid. Een app die je op de smartphone kan downloaden, toont je de weg en stelt je op bepaalde plaatsen een vraag. Je kan nog tot 31 december aan de zoektochten deelnemen. Er zijn mooie prijzen te winnen, zoals een gratis springkasteel op je feest of een weekend voor vier aan zee of in de Ardennen.

Alle info vind je op www.acvwerkt.be.