Acties Fietsersbond werpen vruchten af: vanaf maandag steken fietsers en voetgangers veiliger over aan Driespoort-kruispunt Anthony Statius

16 augustus 2019

12u19 0 Deinze De verkeerslichtenregeling aan het kruispunt Volhardingslaan (N35) met de Gaversesteenweg (N35) ter hoogte van Driespoort Shopping Deinze wordt eindelijk aangepast. Nadat de Fietsersbond tweemaal het kruispunt had bezet, wordt de oversteek voor zwakke weggebruikers nu veiliger gemaakt. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert op maandag 19 augustus de aanpassingen uit.

“We zorgen voor twee extra veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers”, klinkt het bij AWV. “Het gaat om de voetgangers- en fietsoversteek aan de verkeerslichten die de Volhardingslaan dwarst, van noord-westelijke naar zuidoostelijke richting en de voetgangers en fietsoversteek aan de verkeerslichten die de Gaversesteenweg dwarst, ter hoogte van huisnummer 66 tot en met 91. Zo maken we twee oversteken volledig conflictvrij. Conflictvrij betekent dat er speciaal voor de fietsers en voetgangers een aparte fase van de lichten komt. Dit betekent vanzelfsprekend dat de verkeersveiligheid op dit kruispunt verbeterd zal worden. De nieuwe regeling wordt maandagvoormiddag, na de ochtendspits, geïmplementeerd. Tijdens de werken zal het verkeer weinig hinder ondervinden.”

Bij de Fietsersbond zijn de reacties positief. Zij bezetten in mei 2017 het kruispunt met als doel een veiligere oversteek en deze stunt herhaalden ze in mei van dit jaar. “Een aparte groenfase voor fietsers en voetgangers is exact wat we hebben gevraagd. We hopen dat deze maatregel definitief is en we blijven waakzaam. We zullen volgende week de nieuwe lichtenregeling eens uittesten”, zegt Eddy Donné.

Het stadsbestuur van Deinze liet na de tweede actie van de Fietsersbond in mei van dit jaar al weten dat men instemt met een alternatieve lichtenregeling aan het kruispunt. Maar volgens mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V) kan het AWV nog extra maatregelen nemen om het kruispunt veiliger te maken. “De stad heeft twee woningen - Gaversesteenweg 91 en 93 - aangekocht op de hoek van het kruispunt. Deze woningen kunnen afgebroken worden zodat er meer ruimte kan gecreëerd worden voor het verkeer dat vanop de Volhardingslaan rechtsaf wil slaan in de richting van de E17. Tot op heden is het AWV nog niet ingegaan op dit voorstel. Op de gemeenteraad van augustus staat opnieuw een aankoop van een van de woningen langs de Gaversesteenweg op de agenda. We zijn volop bezig met de voorbereidingen van de aanleg van de stadsboulevard - de ringweg - tussen de N35 en de N43. Die moet er zo snel mogelijk komen en dan zal het kruispunt Volhardingslaan-Gaversesteenweg volledig heraangelegd moeten worden”, besluit de schepen.