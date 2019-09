Acteur Fernand Neerman (70) overleden: “Zaterdag nog op de planken, en nu is hij er niet meer” De Kwelm moet noodgedwongen op zoek naar vervanger Joeri Seymortier en Anthony Statius

22 september 2019

13u18 6 Deinze Acteur en regisseur Fernand Neerman (70) is zondagmorgen onverwachts overleden, thuis in Merendree. Zaterdagavond stond hij in Deinze nog op de planken als ‘facteur’ in ‘Het gezin van Paemel’. Vandaag, zondag, gaan de twee voorstellingen door, met een vervanger. “De hele cast is zwaar aangeslagen, maar we moeten verder”, zegt Peter Lafosse.

Fernand Neerman werd afgelopen zomer nog aangesteld als tweede belleman in de nieuwe fusiestad Deinze. Hij was bekend als acteur en heeft als regisseur meer dan vijftig theaterstukken op zijn palmares staan. Momenteel schitterde hij mee in ‘Het gezin Van Paemel’, waar hij de rol van ‘facteur’ op zich nam. Zaterdagavond stond hij nog op de planken van het nieuwe Leietheater in Deinze. Zondag om 11 en 18 uur zou hij zijn kostuum weer aantrekken. Maar zondagmorgen om 6.45 uur kreeg Peter Lafosse van vzw De Kwelm een telefoontje met het dramatische nieuws van het overlijden van Fernand Neerman.

Fernand was niet alleen een zeer goed acteur, hij was ook een lief mens. Peter Lafosse

“Erger dan dit kan het niet zijn”, zucht Peter Lafosse, tussen de twee voorstellingen die zondag gepland stonden in. “Fernand was niet alleen een zeer goed acteur, hij was ook een lief mens. Iedereen achter de schermen heeft het zeer moeilijk. Maar we moeten door. Zo zou Fernand het zeker gewild hebben. Ik heb meteen regisseur Hans Van Cauwenberghe gebeld, en hij was bereid om de rol van Fernand op zondag over te nemen. Vanaf donderdag staan er nog elf uitverkochte voorstellingen gepland. De agenda van Hans laat het niet toe om Fernand blijvend te vervangen. We hebben Bernd Verzele uit Zulte bereid gevonden om in te vallen. Hij kan nu een paar dagen repeteren, en donderdag moet hij schitteren. We gaan Fernand zeker herdenken. Onze acteur Jesse Van Gompel is ook schilder. Hij zal op basis van een foto van Fernand een schilderij maken. We hopen dat tegen donderdag klaar te hebben, zodat we samen met een rouwregister een hoekje voor Fernand kunnen maken. Het is niet te vatten dat we zo’n dingen moeten plannen”, zegt Lafosse nog.

Volksmens

Fernand Neerman was getrouwd met Martine, en is vader van zoon Ante. In zijn jonge jaren was hij drummer bij de populaire coverband The Starfighters. Zijn grote passie was geometrisch tekenen. Neerman was ook politiek actief, en heeft 22 jaar in de gemeenteraad van het zelfstandige Nevele gezeten. “Ik heb Fernand zaterdag nog gezien. Het is niet te vatten dat de man er nu niet meer is”, zegt cultuurschepen en partijgenoot Rutger De Reu (CD&V). “Fernand is altijd een volksmens geweest. Hij heeft zijn strepen verdiend als toneelspeler en regisseur, en eigenlijk in de hele culturele wereld van Nevele en Deinze. Fernand was een grote voorstander van de fusie tussen zijn Nevele en de stad Deinze. We verliezen hier een groot man”, zegt schepen De Reu nog.