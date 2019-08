Acrogymnasten Sportac’86 Deinze organiseren benefiet voor deelname aan EK in Israël Anthony Statius

19 augustus 2019

13u55 0 Deinze Zes acrogymnasten van Sportac’86 Deinze wisten zich te selecteren voor het Europees Kampioenschap voor jeugd, dat in oktober plaatsvindt in Israël. Op zondag 22 september organiseren de meisjes een benfietbarbecue in zaal De Rekkelinge.

Van 23 tot 27 oktober mogen de duo’s Noor Careelmont en Laura Fransen, Zoë Van Doorne en Renske Carlier en Kirsten De Waele en Elfi Vanbruwaene deelnemen aan het EK in Holon, Tel Aviv in Israël.

Aangezien de kosten voor deelname aan het EK in Israël zeer hoog zijn en door de gymnasten zelf moeten worden gedragen, organiseren de meisjes op zondag 22 september een eetfestijn. Iedereen kan de gymnasten komen steunen. Het eetfestijn vindt plaats in zaal De Rekkelinge in Deinze. Volwassenen eten aan 20 euro per persoon en kinderen jonger dan 12 jaar betalen 12 euro. De deuren gaan open vanaf 11 uur.

Inschrijven kan via overschrijving op rekeningnummer BE36 3770 8738 2081 met vermelding van uw naam en het aantal volwassenen en kinderen.