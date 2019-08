Achtste culinaire markt in Nevele-centrum: Feestcomité Niet Versaegen serveert voor het eerst zelf hapjes en tapjes Anthony Statius

29 augustus 2019

Feestcomité Niet Versaegen organiseert op zaterdag 31 augustus voor de achtste keer Hapje Tapje in Nevele. Voor het eerst serveren Filip Vervaeke en zijn team zelf een hapje en een tapje. "Bij ons vind je Brugse Zot of Sportzot en een tomatenbrochette. We streven ernaar dat je bij ieder kraam iets anders kan proeven,. Samen met het lokale karakter is dat de sterkte van Hapje Tapje", zegt Filip.

Eten en drinken. Meer moet dat niet zijn om duizenden mensen op straat te krijgen. Al voor de achtste keer tovert het Feestcomité Niet Versaegen tijdens de septemberkermis het centrum van Nevele om in een culinaire markt. “Aan de formule raken we niet”, zegt Filip Vervaeke. “Hapje Tapje is nog steeds exclusief voor verenigingen, zelfstandigen of particulieren uit het vroegere Nevele. Dit jaar schreven zich 61 deelnemers in, dat zijn er twee minder dan vorig jaar, maar het konden er gemakkelijk tachtig of honderd geweest zijn, mochten we ook deelnemers van buiten Nevele laten meedoen. Ondanks de fusie zullen er dus geen kraampjes van Deinse verenigingen staan, maar Deinzenaren zijn wel meer dan welkom om te komen proeven. Uitbreiden klinkt aanlokkelijk, maar het evenement mag niet uit zijn voegen barsten. We houden het gezellig rond de Markt en haar zijstraten, dichtbij de foorkramers en onze lokale horeca.”

“Ieder jaar is er wel iets nieuws te vinden op Hapje Tapje”, vervolgt Filip. “Er is natuurlijk bakker Luc Welvaert met zijn nieuwe taart en verder hebben we dit jaar ook de artisanale ijsjes van IJskar Maurice (Tartiste) en slager Cédric Mortier zorgt voor een Brasvar-varken aan het spit. Voor de eerste keer zal ook Niet Versaegen zorgen voor een hapje en een tapje. Wij serveren een mini-tomatenbrochette en om te drinken hebben wij Brugse Zot en Sportzot. Zoals ieder jaar mogen een hapje of een tapje niet meer kosten dan 4 euro, zo blijft het betaalbaar voor iedereen. We verwachten opnieuw duizenden bezoekers en om voor nog meer comfort te zorgen zullen er dit jaar twee mobiele toiletwagens ter beschikking staan.”

Het feestweekend gaat op vrijdag 30 augustus om 20 uur van start met een prijskaarting in zaal Novy. Op zaterdag is er vanaf 18.30 uur Hapje Tapje en op zondag is er van 6 tot 18 uur de 21ste grote rommelmarkt. Maandag gaat het feestweekend verder met een dienst voor overleden parochianen en om 17.30 uur een wielerwedstrijd voor beloften en elite zonder contract. Op dinsdag is er tussen 17 en 18 uur nog een gratis kinderuurtje bij de foorkramers op de Markt.

Meer info via f.vervaeke@skynet.be of 0477/61.49.97.