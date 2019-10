Acht jongeren voor één dag aan de slag bij de stad Anthony Statius

17 oktober 2019

14u21 2 Deinze In het kader van de YOUCA Action Day gingen donderdag acht studenten tussen 15 en 20 jaar aan de slag bij de stadsdiensten van Deinze. Hun loon van 55 euro gaat naar de ngo Trias, een jongerenproject in Guinee dat ondernemerschap bij jongeren stimuleert.

Donderdag was het voor de dertiende keer YOUCA Action Day, vroeger Zuiddag genaamd. Meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren tussen 15 en 20 jaar engageerden zich om één dag aan de slag te gaan bij een bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier. Het loon dat ze op die schooldag verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. Ook stad Deinze neemt deel door acht studenten actief te laten meewerken in verschillende stadsdiensten.

Zo mocht Jarne Van de Voorde helpen bij de dienst communicatie en onthaal en bij de jeugddienst. Laura De Schrijver bezoekt de gemeenteschool ‘t Wilgennest in Landegem) en Maud De Wulf en Helena Vervaeke werkten mee in kinderopvang De Brieltuin. De bibliotheek in Deinze ontving Hanne Van de Putte en de dienst omgeving kreeg ondersteuning van Mélanie Ysebaert. Raf Werbrouck droeg zijn steentje bij in het WZC Karel Picqué en Robin De Meyer hielp in DC Leiespiegel aan de zijde van burgemeester Jan Vermeulen..

Meer info via www.youca.be.